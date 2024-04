Empori solidali sempre più affollati Crescono le richieste di aiuto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Settecentonovantacinque milioni. Sono le persone denutrite nel mondo. Parliamo di una persona su nove che soffre la fame. Solo in Italia, stando ai dati del 2019, in Italia ci sono 2,7 milioni di affamati che nel 2018 hanno chiestoper mangiare. E anche nel territorio emiliano la mappa della fame indica 130.347 mila persone assistite, con 31.757 mila cittadini che vanno dagli zero ai quindici anni. I decessi per fame, invece, a livello globale, sono circa 24 mila ogni giorno: tre quarti di queste morti interessano bambini al di sotto dei cinque anni d’età. Un allarme che l’Onu vuole spegnere con l’obiettivo due dell’Agenda 2030: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. Ma analizziamo i dati: la maggior parte delle persone che soffre la fame si trova in Paesi in via di sviluppo, ...