Folla al corteo con la banda e l’alzabandiera

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Anche il territorio brianzolo diede un fondamentale contributo alla Resistenza, con gli scioperi e le rivolte nelle fabbriche di Monza e anche di Sesto San Giovanni, ma anche nelle campagne". Emanuela Manco, presidente dell’Anpi di Monza, sfoglia la storia. E "ripenso al campo di prigionia di Fossoli, in cui persero la vita otto partigiani brianzoli, tra cui cinque monzesi. Ma non dobbiamo dimenticarci nemmeno delle donne che hanno fatto le staffette partigiane, come Salvatrice Benincasa e Elisa Sala". La memoria che torna viva. Soprattutto nel giorno della Festa della Liberazione che a Monza è iniziata con la Santa Messa alla cappella del cimitero urbano prima della deposizione di una corona d’alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele Anei (Associazione nazionale ex internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Poi ilda piazza Citterio ...