Corteo pro Palestina | La nostra Resistenza per l’indipendenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Erano circa 400 le persone che, nella mattina di ieri, hanno preso parte alpro-, partito da piazza Sant’Agostino e approdato pacificamente in piazza Grande verso mezzogiorno. Come hanno spiegato gli organizzatori, l’iniziativa serviva a "connettere le radici partigiane dellaterra con ladel popolo palestinese". Durante la sfilata, i manifestanti si sono fermati al sacrario di piazza Torre per la deposizione di una corona di fiori e della bandiera palestinese in memoria dei morti di Gaza. A seguire, gli interventi degli organizzatori. "Ho promosso questa manifestazione – illustra Kamel Limaima, membro dell’associazione culturale Nuova Generazione e di Modena per la– con la collaborazione di tanti colleghi che hanno a cuore le sorti del popolo palestinese. ...