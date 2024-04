Ella Purnell e quella fama glam iniziata prima di Fallout

Le reazioni dei produttori al successo di Fallout, che avrà una seconda stagione - Amazon MGM Studios e Kilter Films annunciano la seconda stagione della serie di successo Fallout. - Leggi tutto l'articolo su FantasyMagazine.it ...

Fallout: La stagione 2 approfondirà il passato di Moldaver, secondo Sarita Choudhury - Sarita Choudhury interpreta Lee Moldaver in Fallout e in un'intervista ha affrontato non solo il suo potenziale ritorno nella seconda stagione, ma anche una delle curiosità più interessanti in merito ...

Fallout: gli showrunner parlano della decisione finale di Lucy e come si rifletterà nella stagione 2 - Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet ragionano sulla decisione intrapresa da Lucy (ella purnell) nel finale di stagione di ...

