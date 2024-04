Panchina Milan - Cristian Zaccardo consiglia | dopo Piol - punterei su Thiago Motta

(Di venerdì 26 aprile 2024)ha parlato del futuro dellarossonerai, facendo il nome diIl finale di stagione delha preso una brutta piega. Ormai si attende solo la fine del campionato e poi il club saluterà Stefanoi, per cominciare un nuovo ciclo tecnico. In questi giorni infatti la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare il nuovo allenatore. Intervistato da Calciomercato.com,ha parlato del momento negativo della squadra e del futuro della. L’ex difensore delha parlato della sconfitta nel derby, sottolineando la forza della rosa dell’Inter, che ha ...

Non sarà Sergio Conceicao il prossimo allenatore del Milan . Il club rossonero continua la valutazione sul nome del tecnico per la prossima stagione dopo il rendimento deludente delle ultime partite e l'addio con Stefano Pioli sempre più certo. "Sarà un tecnico dall'estero", sono le ultime ...

Fabrizio Biasin , giornalista italiano, ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte, tecnico ex Inter accostato al Milan

milan, minaccia Inter anche sul mercato: è partito l'assalto a Zirkzee, il piano di Marotta - Si mette male per il milan nella corsa a Zirkzee. L'Inter si è inserita prepotentemente e ha il piano per scippare l'olandese al Bologna.

MERCATO - milan, spunta anche Farioli per la panchina - Il milan è sempre alla ricerca del nuovo allenatore visto che l'avventura di Pioli sembra conclusa. Il Corriere della Sera riferisce come stia prendendo quota nelle ultime ore il nome di Francesco Far ...

Conte al milan: tutti lo vogliono, la scelta è presa - Il milan è chiamato a scegliere il dopo Stefano Pioli. Antonio Conte continua ad essere il nome in cima alla lista dei tifosi, ma no solo Sono giorni caldi per il futuro della panchina del milan. Fra ...

