Regalo fuori stagione molto gradito Casone - il colpo di coda meteorologico fa registrare un record di presenze

(Di venerdì 26 aprile 2024) La neve ha colpito ancora, nonostante abbia cessato da alcune ore di cadere nelle zone montane della Valle del Serchio ha mantenuto il suo fascino, richiamando in Garfagnana molti turisti e visitatori. Tutti motivati e pronti a godersi gli effetti di questo imprevisto ultimodi, che dal 22 di aprile ha fatto improvvisamente ripiombare alcune zone in un clima tipicamente invernale; dalle temperature in picchiata verso il basso, ai fenomeni anomali come le nevicate copiose. Un flusso continuo e concentrato nelle aree più interessate dalla caduta dei fiocchi bianchi dei giorni scorsi, come San Pellegrino in Alpe, Passo delle Radici edi Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, l’oasi di Campocatino ancora leggermente imbiancata, nel comune di Vagli Sotto, l’oasi di Lamastrone ...