Valori e ideali sono alla base del vivere civile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) CODOGNO (Lodi) "È incredibile come si debba ancora specificare la realtà storica, la natura autoritaria e violenta del regime nazifascista. Vogliamoin un Paese dove tutte le cariche dello Stato condividano gli stessie dimostrino che l’Italia ha una memoria comune. L’antifascismo è un valore di tutti. Oggi è necessario rimanere uniti in uno sforzo che ci permetta di rendere più forti ie glidel nostro".risuonate ieri mattina in piazza XX Settembre le parole della presidente dell’Anpi Viviana Stroher durante il comizio, dopo la Messa, per celebrare la Festa della Liberazione dal giogo nazifascista. Presenti tutte le autorità e, per la prima volta, il consigliere regionale di ...