Il Kiefer di Wenders In volo con Anselm | | Siamo leggeri per paura dell’abisso

(Di venerdì 26 aprile 2024) Va in giro per il suo sterminato atelier in bicicletta. Mette mano ai suoi quadri monumentali dipingendo con lanci di fuoco, oppure utilizzando un gigantesco dumper cingolato grazie al quale movimenta i crogiuoli incandescenti, e le colature dei metalli sulle tele. Oppure, di notte, fischiettando, prende a spatolate il quadro a tutta parete, nella porzione salvata dal buio da un solo fascio di luce: con la spatola inzuppata nel bianco o nel nero, ora lo picchia, ora lo accarezza. È unlimpido, “confidenziale“ – pur nelle poche parole cui dà voce – e messo a fuoco perfettamente nella sua genialità, nella sua intimità e in ogni possibile significato della sua arte, l’del documentario di Wimin uscita nelle sale italiane (con Lucky Red) dal 30 aprile. Girato in 3D e risoluzione 6K, presentato al festival di ...