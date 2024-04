Il sindaco Barbati perde un altro pezzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo le dimissioni di Carlantonio Carpani, lo scorso anno, e quelle di Carlotta Savoldi a gennaio, sostituita da Piercarlo Beretta, c’è una nuova rinuncia nel gruppo di maggioranza leghista di Prima Trescore. Anche Selene Vailati (nella foto) ha deciso di lasciare il Consiglio comunale senza specificarne i motivi. Martedì alle 19 il Consiglio ne voterà la surroga. Al suo posto entra nel Parlamentino trescorese la seconda dei non eletti alle Amministrative del giugno 2023, Miriam Maianti, assessore esterno e vicedella Giuntaformata anche dall’assessore alle Politiche sociali Giovanni Lameri. Le defezioni sembrano non preoccupare più di tanto ilAngelo, che respinge le illazioni su eventuali crepe nel gruppo e che già da tempo aveva preannunciato l’addio di Vailati, diventata mamma, per ...