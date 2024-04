IN EVIDENZA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dall’incontro mancato con Javier Bardem alla telefonata a casa di Pupi Avati: quarant’anni di carriera sono difficili da riassumere. Soprattutto se si spazia dal teatro al cinema, passando per la tv e avventurandosi nella letteratura. Mettendo a segno un successo dopo l’altro. Come Jean Claude, il baronetto della serie comica ’Sensualità a corte’, personaggio nato nel 2005 e diventato un vero cult. Ma Marcello Cesena è molto, molto di più: è attore, sceneggiatore, comico, regista e imitatore e anche scrittore. Un universo tutto da scoprire. Trascorre l’adolescenza rifacendo in super8 i film di Dario Argento. Come nasce questa passione? "Intorno ai 12-13 anni uno zio appassionato di cineprese morì e lasciò una scatola con tantissime pellicole. Me ne impossessai e iniziai a fare i primi film d’animazione. Quando i miei genitori mi dissero: preferisci se ti regaliamo la moto o la ...