L’Arci attacca il massacro di Gaza La Comunità ebraica | Parole divisive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Ribadisco il mio essere antifascista italiano ed europeo". Esordisce così Matteo Lepore in piazza Nettuno per le celebrazioni del 25 aprile e, simbolicamente, si fa legare al collo il fazzoletto dell’Anpi dalla presidente dell’Associazione partigiani di Bologna Anna Cocchi. "Non dobbiamo farci divorare dalla bestia nera. C’è chi – insiste – pur commemorando i nostri morti ogni anno davanti all’Altare della Patria o alle Fosse Ardeatine ancora non ha trovato il coraggio di dichiararsi convinto antifascista chiudendo i conti con il passato". Il sindaco ricorda il "fascismo strisciante che cova nella società", senza "olio di ricino e il fez", ma pericoloso. Tante le critiche al governo con un riferimento al discorso di Antonio Scurati, "vergognosamente oscurato dalla Rai, la tv di Stato". E quando dice "no alla censura del pensiero libero e antifascista" applaude anche il ...