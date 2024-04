Covid alle spalle - vola l’occupazione Motor Valley e costruzioni al top

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Lavoro dignitoso, crescita economica e occupazione produttiva. Il focus dell’ottavo goal dell’Agenda 2030 è sul piano economico e imprenditoriale. Per questo, bisogna partire dall’origine del tema, ossia un contratto di lavoro in regola e proficuo. In questo senso, l’impegno dell’Emilia-Romagna sta nell’assicurare un lavoro di qualità, dipendente o autonomo che sia, stabile, adeguatamente remunerato e tutelato, per fare della regione un luogo migliore dove crescere, vivere e lavorare. Una missione importante, che si collega alla qualità della vita e del benessere dei suoi cittadini. Cittadini che sono – quasi tutti – impegnati in un’occupazione: nel 2022, in Emilia-Romagna il tasso di disoccupazione, comprendendo la fascia di età tra i 15 e i 74 anni, è stimato attorno al 5%, collocando di conseguenza la regione al quarto posto tra le più virtuose a livello nazionale. Il tasso ...