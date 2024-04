Elettricista cade dall’impalcatura È ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) È gravissimo ma in condizioni al momento stabili l’uomo di 57 anni che mercoledì ha avuto un incidente sul lavoro a Postalesio ed è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’incidente è avvenuto in via Nazionale, nello stabilimento dell’Imi Fabi, poco distante dalla Strada Statale 38. Il, un, stava lavorando nella fabbrica su un’impalcatura quando è caduto a terra, facendo un volo di qualche metro. Ha battuto la testa e riportato contusioni in varie parti del corpo. I colleghi hanno immediatamente contattato il numero unico 112, che sul posto ha inviato la Soreu Alpina con alcuni mezzi terrestri e l’elicottero. Una volta stabilizzate le condizioni, ilè stato portato in volo a Bergamo. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e della compagnia di ...