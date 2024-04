Il corteo pro Palestina Tra disordini e tensioni - ma la polizia evita il caos Presidente Anpi nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024) Momenti di tensione ieri tra manifestanti del movimento Free Palestine e laal Passetto, durante la commemorazione solenne del 25 Aprile al Monumento ai Caduti. Un gruppo di una cinquantina di unità voleva entrare alla manifestazione da via Trieste ma è stata bloccata dalla Digos all’incrocio con via Bainsizza. I manifestanti non avevano striscioni o fumogeni, sventolavano soltanto delle bandiere della, ma la loro marcia verso piazza IV Novembre è stata fermata. In prima linea per la tutela dell’ordine pubblico anche il questore di Ancona, Cesare Capocasa. Il cordone diha impedito che le persone riuscissero a passare e, soprattutto all’inizio ci sono stateche per poco non sono sfociate in incidenti. Nel gruppo Free Palestine anche il consigliere comunale di Altra Idea di Città, ...