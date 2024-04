Chiara Ferragni ha bisogno di 6 milioni di euro | Ricavi crollati dopo gli scandali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 26 aprile 2024) Seidi. È la cifra di cui haa causa deidella Fenice srl, società che detiene il suo marchio. E per iniettare soldi freschi potrebbe decidere di allargare la compagine azionaria a nuovi soci. I danni d’immagine derivati dal caso Balocco e dalle altre situazioni di beneficenza sospetta non sono ancora calcolabili. Ma quelli economici cominciano a esserlo. Basta guardare a cosa succedeva qualche tempo fa, quando le aziende facevano a pugni per accaparrarsi un suo post sponsorizzato su Instagram. Mentre adesso isono quasi azzerati. E d’altra parte la struttura ha costi importanti, a partire dai 30 dipendenti. I consulenti che ha ingaggiato le dicono che deve prepararsi a perdite da uno a tre ...