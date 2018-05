Mutsu Potsane | l’invitato più speciale del royal wedding

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Tra i seicento selezionatissimi invitati al, c’era anche lui:. Oggi questo ragazzo ha 18 anni ma ne aveva solo 4 quando Harry lo ha conosciuto in Lesotho, in una casa di ricovero per orfani. Da allora tra di loro è nato un forte legame che continua anche ora e che è sfociato addirittura in un invito alle nozze del principe con Meghan Markle. LEGGI ANCHEAlexi Lubomirski, il principe che ha fotografato ilSu Twitter l’invitato superha pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme all’associazione Sentebale: il ragazzo posa nel giardino del Castello di Windsor durante il. «Congratulazioni al nuovo Duca e alla Duchessa del Sussex, da parte di tutto il Sentebale. Siamo stati felici che alcuni dei nostri membri del Lesotho abbiano potuto partecipare alle celebrazioni molto speciali di oggi a Windsor!», si legge ...