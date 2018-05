Università di Trento nel progetto candidato alla missione su Venere

Università di Trento : Bazzana - Gozzi e Andreatta nuovi direttori di Economia - Lettere e Matematica : Recentemente è stato ospite in festival della scienza in varie parti del mondo e curatore di mostre di carattere scientifico. È responsabile scientifico di numerosi simposi internazionali, quest'anno ...

Trento - “concorsi pilotati nella Provincia autonoma - in ospedali e Università”. Consigliere porta le prove - la giunta tace : Il vincitore del concorso pubblico? Te lo dico in anticipo. Anzi, ne scrivo nome e cognome sulla posta elettronica certificata, così che resti traccia inconfutabile di una divinazione che sembra avere molto poco di paranormale, ma è solo il frutto della conoscenza dei metodi che vengono applicati nelle selezioni per la scelta del personale. Ovvero del fatto che, in qualche caso, i concorsi vengono confezionati su misura del vincitore ...