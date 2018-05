Il mercato si fa tra i pali | Real | pronto l' assalto a Alisson Perin-Juve | Il Napoli

Xiaomi alla prova del mercato italiano. Come cambia la strategia del brand cinese : Una regione del mondo dove la crisi è passata Come un ciclone e non è ancora terminata. Ecco perché era interessante capire quali politiche strategiche Xiaomi avrebbe messo in atto per approcciare il ...

Kluivert alla Roma? / Calciomercato news - distanza di 5 milioni tra domanda e offerta : Kluivert alla Roma? Calciomercato news, distanza di 5 milioni di euro tra la domanda dell'Ajax e l'offerta della squadra giallorossa. Il figlio di Patrick pronto a sbarcare in Italia.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:47:00 GMT)

Calciomercato Juventus : tutte le trattative - tra sogni impossibili e veri obiettivi : Dopo aver messo in bacheca Scudetto e Coppa Italia, e dopo aver salutato a dovere Gigi Buffon, la Juventus si tuffa nel futuro. Emre Can, entro 10 giorni la risposta Giuseppe Marotta, direttore generale e...

Sabato a Reggio Emilia la 60Mostra mercato del Fumetto : ... Giulio Cuccolini, Giorgio Figus, Gian Luigi Gaspa, Nazareno Giusti, Mauro Lepore, Corrado Mastantuono, Paolo Mottura Bruno Sarda, un folto numero di disegnatori delle serie edite da Cronaca di ...

Marotta e il mercato della Juve : "Milinkovic costa troppo - Emre Can tra 10 giorni". Sì a Perin-Darmian : "Douglas costa verrà riscattato e rimarrà, come anche Mandzukic e Higuain". Tentativo per il rinnovo di Alex Sandro

Milan : frizioni tra Yonghong Li e Fassone - tutti i big sul mercato : Fassone SI DIFENDE - Secondo il Corriere dello Sport , ci sono frizioni tra Marco Fassone e Yonghong Li : quest'ultimo chiede conto dei risultati all'amministratore delegato, secondo il quale la ...

Calciomercato Juventus - Paratici incontra Morata : duello con il Milan : Calciomercato Juventus – La stagione per la Juventus è andata in archivio, adesso si prepara per il futuro con l’obiettivo di tentare l’assalto alla Champions League, il pensiero adesso è già rivolto alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare la rosa, in particolar modo in attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore è andato in scena un incontro casuale tra Alvaro Morata e ...

Tiffany : indicazioni trimestrali positive - balzo del titolo nel pre-mercato : indicazioni migliori della attese spingono Tiffany & Co. nel pre-mercato. La catena di gioiellerie ha annunciato di aver terminato i tre mesi al 30 aprile con un utile netto di 142,3 milioni di ...

Napoli - inizia il nuovo corso Ancelotti : riunione a Roma per definire staff e strategie di mercato : Napoli - La svolta è arrivata nella notte. Il Napoli ha preso una direzione ambiziosa: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore e sostituisce così Maurizio Sarri. Il contratto è stato già firmato: ...

Calciomercato Juventus - tra entrate e uscite parte la rivoluzione a centrocampo : Lunedì Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juve si sono incontrati per pianificare il futuro e soprattutto le strategie di Calciomercato. Adesso la squadra Campione d'Italia inizierà ad imbastire le prime trattative. Anche se già la prossima settimana la Juventus potrebbe accogliere il primo colpo di mercato. Infatti, è sempre più probabile che a breve Emre Can diventerà un nuovo giocatore bianconero. Il tedesco probabilmente si legherà ...

Calciomercato Benevento - via al casting : incontrato Grassadonia : Benevento - La scelta dell'allenatore è prioritaria rispetto ad ogni altra decisione. Il Benevento non si nasconde, sa benissimo che ogni movimento di mercato dovrà avere l'avallo del nuovo tecnico ...

Calciomercato Sassuolo - rebus disse : Osti tra i candidati : Sassuolo - Ogni momento è buono per convocare il summit decisivo a Milano: Squinzi vorrebbe risolvere le questioni immediatamente. Il discorso del direttore sportivo è un tassello importante quanto ...

Calciomercato - nuovo incontro positivo tra l'entourage di Buffon e il Psg : si va verso la chiusura : Buffon-Psg: si procede a grandi passi verso l'ufficialità. Il portiere, che ha salutato domenica la Juventus, è pronto a intraprendere l'ultima avventura della carriera: lo farà, salvo clamorosi ...