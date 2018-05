Squash | Hodgetts positivo ad un controllo antidoping | confermata la sospensione cautelare

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il TNA ha sospeso in viaAlexanderai metaboliti del Metandienone dopo unLa Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, ha provveduto a sospendere in viaAlexander Joe(tesserato FIGS) riscontratoai metaboliti del Metandienone a seguito di undisposto dalla Nado Italia al termine della gara di”Campionato Italiano Assoluto a squadre 2018” svoltasi a Bologna il 21 aprile 2018. (ADNKRONOS) L'articoload unlaSPORTFAIR.