«Se muoio in una sparatoria a scuola» | gli studenti raccontano le proprie paure

«Se muoio in una sparatoria a scuola» - gli studenti raccontano le loro paure : «Se muoio in una sparatoria a scuola mia madre perderà un altro figlio e io non potrò aiutarla a stare meglio». A scriverlo è Darlene, studentessa americana che con l’hashtag #IfIDieInASchoolShooting ha raccontato cosa resterebbe dopo di lei, se venisse uccisa a scuola da una persona armata. Lo ha scritto alcuni giorni dopo la sparatoria avvenuta all’interno di un liceo di Santa Fe. Erano le 8 di mattina del 18 maggio quando uno ...

Kenya - 20 persone muoiono a causa del cedimento di una diga : La tragedia a Solai, nella conte di Nakuru, Sud-Ovest del Kenya. Il numero delle vittime potrebbe aumentare.Continua a leggere

Svizzera - 5 alpinisti non arrivano al rifugio e muoiono dopo una notte di bufera - altri 5 gravissimi. Italiani nel gruppo : ROMA - Dieci morti: pesantissimo il tributo di vite chiesto dalle Alpi in meno di 24 ore. L'episodio più drammatico sulle Alpi Svizzere dove la morte bianca ha ucciso per...

Tragedia all'ingresso di una galleria sull'A14 In uno scontro muoiono due motociclisti : CUPRA MARITTIMA - Incidente mortale poco fa sull'autostrada A14 fra gli svincoli di Pedaso e Grottammare all'altezza di Cupra Marittima nei pressi dell'area di servizio. Due motociclisti sono morti ...

Incendio in una onlus - muoiono venti animali a Voltaggio - Alessandria - - : Cani, gatti, conigli e pappagallini sono morti nel rogo divampato nell"Albergo dipinto". Le fiamme sarebbero state causate da un cortocircuito della lavatrice

Esplosione in una ditta di Treviglio : muoiono due padri di famiglia : Le vittime sono Giuseppe Legnani, di Casirate d'Adda, e Giambattista Gatti, di Treviglio, entrambi padri di due figli..

Ghouta - bomba centra una scuola sotterranea : muoiono 17 bambini : Nella Ghouta orientale, una scuola sotterranea che serviva da rifugio per un gruppo di mamme con i loro figli è stata colpita da una bomba. Drammatico il bilancio delle vittime: 17 bimbi e 4 donne hanno perso la vita. E un colpo di mortaio sparato dalle zone controllate dai ribelli ha fatto una strage in un popolare mercato alla periferia di Damasco: 35 i morti. Intanto continua l'esodo di civili in fuga dai combattimenti ad Afrin e dalla ...

