L' ignoranza del politically correct vede del porno pure nel latino

'Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri'. Parla l'allievo di Conte - di C. Paudice - : Il ricercatore Ettore Lombardi ha seguito in due occasioni il premier scelto da M5S-Lega: 'L'Università dice il giusto sul curriculum, ma è stata strumentalizzata'

"Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri". Parla l'allievo di Giuseppe Conte : Una polemica "ridicola" montata per "pura ignoranza" del funzionamento e delle posizioni del mondo accademico, quali visiting researcher. La pensa così Ettore Lombardi: lui è ricercatore di Diritto privato all'Università di Firenze ma soprattutto è ''allievo" di Giuseppe Conte, il giurista scelto da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del Governo giallo-verde. Le polemiche nate intorno al curriculum dell'insegnante ...

La Notte del Maestro – L’addio al calcio di Andrea Pirlo : il racconto della serata fra campioni - nostalgia e tanta… ignoranza [GALLERY] : La Notte del Maestro, L’addio al calcio di Pirlo regala una partita ricca di campioni, numeri e tanta nostalgia: il racconto della gara con una punta di… ignoranza Il 21 maggio del 1995 Andrea Pirlo faceva il suo esordio nel mondo del calcio professionistico. Il 21 maggio del 2018 Andrea Pirlo dà L’addio al calcio ne ‘La Notte del Maestro’, una serata interamente dedicata al ‘Maestro’ del calcio, capace di incantare con la sua classe i tifosi di ...

Il dominio dell’ignoranza : Cronache di cruda ignoranza. A Torino marito e moglie rapiscono il figlio di sette anni dalla comunità alla quale era stato affidato dal Tribunale dei minori dichiarandosi “cittadini sovrani”, cioè esibendo l’adesione a una specie di movimento che non riconosce l’autorità dello Stato e le sue leggi:

[L'analisi] Non c'era nessun complotto ebraico ma un complotto dell'ignoranza che fa danni ancora oggi : La sottolineatura sul "complotto ebraico" serviva a giustificare la legislazione anti-semita appena varata in Italia dal regime fascista, per potersi così allineare alla linea politica seguita dagli ...