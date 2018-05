Rasty Kilo arrestato per un chilo d' erba | ' Si sono impuntati perché rappo'

Blastingnews

: Rasty Kilo ci ha spiegato come i domiciliari lo hanno cambiato - caffemusicale : Rasty Kilo ci ha spiegato come i domiciliari lo hanno cambiato - thePeeepooo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - JulloDipetto : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 22 maggio 2018) E' tornato in liberta' da qualche giorno, al secolo Riccardo Puggioni, il rapper romano originario di Ostia che era stato tratto in arresto nell'aprile del 2017, in to ad una perquisizione delle forze dell'ordine. L'artista era stato trovato in possesso di ungrammo di marijuana, il dettaglio, venuto fuori solo negli ultimi giorni, ha suscitato l'ironia di alcuni sui social network, dato che la parlaè presente anche nel nome d'arte del rapper. Ironia che non è stata sicuramente l'ingrediente principale dei 400 giorni di detenzione vissuti agli arresti domiciliari dall'autore di 'Soldi e paura mai avuti', che in una recente intervista ha voluto definire questo periodo come un vero e proprio incubo: 'E' stato un inferno ... per dieci mesirimasto a letto, ero depresso e dipendente dallo Xanax, non avevo neanche la possibilita' di ricevere visite, fatta ...