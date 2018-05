Virus Nipah | numerosi morti in India | si teme un’epidemia

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 maggio 2018) Sarebbero almeno 9 le vittime in Kerala causate dal, di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una delle 8 malattie più pericolose emergenti nel pianeta. Il ministro della Sanità del Kerala ha dichiarato di avere l’intervento del governo centrale per scongiurare una possibile epidemia. Ilè catalogato comeRNA (a singolo filamento negativo) che utilizza l’acido ribonucleico come materiale genetico della famiglia Paramyxoviridae, e del genere Henipa. I sintomi sono febbre, difficoltà respiratoria ed encefalite. L'articoloin, siun’epidemia Meteo Web.