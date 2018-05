L’udienza di Mark Zuckerberg al Parlamento Europeo sarà trasmessa in streaming

wired

: Sarò io positivista, ma nel video della udienza di Zuckemberg ci trovo poco da ridere. Altro che “Mark spiega ai ve… - stuffstaff : Sarò io positivista, ma nel video della udienza di Zuckemberg ci trovo poco da ridere. Altro che “Mark spiega ai ve… -

(Di lunedì 21 maggio 2018)al Congresso (Foto: JIM WATSON/AFP/Getty Images) Anche la testimonianza didavanti aldi domani, martedì 22 maggio,visibile in diretta, così come è già successo per le due audizioni davanti al Congresso degli Stati Uniti. Alle prime notizie dell’incontro tra le istituzioni europee e il Ceo di Facebook, in molti avevano sollevato gli scudi davanti all’idea che il tutto si svolgesse a porte chiuse. Oggi, un tweet del Presidente delAntonio Tajani ha confermato di aver personalmente affrontato la faccenda cone che l’incontro di 75 minutivisibile in diretta. I have personally discussed with Facebook CEO Mrthe possibilty of webmeeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for ...