Roma - Nel centro dei ragazzi cacciati dalle famiglie : «Siamo qui perché gay» : Viaggio a Roma nell’unica casa di accoglienza anti-omofobia in Italia che accoglie giovani tra i 18 e i 26 anni. La vicepresidente della Camera Mara Carfagna: «Le istituzioni devono dare risposte concrete».

Regione Lazio - le larghe intese di Zingaretti : centrodestra e M5s fanno il pieno di poltrone Nelle commissioni : Le larghe intese Zingarettiane nel Lazio portano tante poltrone ai partiti di centrodestra e al Movimento 5 Stelle, oltre a una commissione delicatissima come quella della Sanità nelle mani di Forza Italia. E così l’anatra zoppa che avrebbe dovuto condannare il rieletto governatore Nicola Zingaretti a una rapida sfiducia si sta via via trasformando in una gallina dalle uova d’oro per i consiglieri laziali. Con l’eccezione dei meloniani di ...

Furti Nelle palestre del centro di Milano : ecco come forzavano gli armadietti della Virgin : La polizia li ha soprannominati “i ladri sportivi” per la loro capacità di entrare nelle palestre del centro di Milano e forzare le cassette di sicurezza davanti agli spogliatoi. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Stefano Pellegrino, incensurato di 47 anni, e Giacomino Iussi, 48enne con precedenti, accusati di aver ...

Pomezia - prostituzione Nel centro massaggi/ Erano italiane sposate - i mariti non sapevano : 5 arresti : Pomezia, prostituzione nel centro massaggi, Erano italiane sposate, i mariti non sapevano: 5 arresti eseguiti dai carabinieri nei confronti di persone che sfruttavano giovani donne(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:01:00 GMT)

Roma - stop ai bus turistici Nel centro storico : stop ai bus turistici nel centro storico di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera relativa al Regolamento per l'accesso e la circolazione degli ...

Un capriolo Nel centro storico : il salvataggio : Erano diversi giorni che l'animale si aggirava per le vie del centro storico di Rimini, in cui era arrivato probabilmente attraversando i parchi. Nella mattinata di lunedì 14 maggio...

Ladri alla gioielleria Fenocchi - colpo Nella notte al centro di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO " Ladri in azione al centro di San Benedetto. Nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria Fenocchi di via Ugo Bassi, uno dei negozi più noti della Riviera delle Palme ...

Infortunio Khedira/ Juventus - fastidio muscolare Nel riscaldamento : Allegri “risparmia” il centrocampista : Infortunio Khedira: Juventus, fastidio muscolare nel riscaldamento. Allegri “risparmia” il centrocampista e manda in campo Matuidi contro la Roma. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:16:00 GMT)

Monza - la bravata in centro : entrano Nel monumento ai Caduti di piazza Trento : bravata in centro a Monza di un gruppo di ragazzi sabato 12 maggio di sera. Sono saliti sul monumento ai Caduti di piazza Trento e ci sono entrati dentro Il monumento ai Caduti di piazza Trento e ...

Francia - accoltella passanti Nel pieno centro di Parigi : 4 feriti : Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti Continua a leggere L'articolo Francia, accoltella passanti nel pieno centro di Parigi: 4 feriti proviene da NewsGo.

Giovane fasanese si suicida Nel centro cittadino : FASANO - Una Giovane fasanese di 38 anni si è tolta la vita nel primo pomeriggio di oggi in una abitazione nel centro di Fasano. La tragedia è avvenuta in una abitazione di via Bari Evoli. In base ...

Alpini : Trento festa Nelle vie del centro : ANSA, - Trento, 12 MAG - L'atmosfera è di festa in tutte le strade del centro di Trento, nei parchi e negli spazi dove gli Alpini sono arrivati per la 91/a adunata. Nel secondo giorno dell'evento, che ...

Terremoto - scossa al confine tra Marche e Emilia : epicentro Nella costa Pesarese - vicino Rimini e Riccione [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Enna Notte Federiciana stasera un tuffo Nel Medioevo per il centro storico di Enna : È la Notte Federiciana, che domani porterà nel centro storico di Enna degustazioni, mercatini, spettacoli e rievocazioni storiche. La Settimana Federiciana 2018 restituisce alla città una ventata di ...