Facebook | audizione di Mark Zuckerberg a Parlamento Ue il 22 maggio

Scandalo Facebook - si avvicina l’audizione in Europa di Zuckerberg : L’ufficialità ancora non c’è, spiegano fonti comunitarie, ma è probabile che il Ceo del social network si presenti nelle prossime settimane

Scandalo Facebook - si avvicina l'audizione in Europa di Zuckerberg : Entro circa un mese e mezzo il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg dovrebbe parlare di fronte al Parlamento europeo per chiarire il 'caso di Cambridge Analytica', lo scorretto uso cioè di un'enorme ...

Facebook - conclusa prima audizione Zuck : 5.36 Si è conclusa dopo circa cinque ore la testimonianza del fondatore e ceo di Facebook , Mark Zuck erberg, davanti alla Commissione Congiunta Giustizia e Commercio al Senato americano. La prima di una maratona lunga due giorni, che lo vedrà nelle prossime ore (a partire dalle 10 del mattino a Washington, le 16 in Italia) davanti alla Commissione Commercio della Camera.

