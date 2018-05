Chi sono i due professori che Salvini e Di Maio vorrebbero come premier

Festa Juve - CucChi a Chiellini : 'Gli scudetti sono 34 - non 36'. Ma in studio è gelo Video : La Juventus ha festeggiato ieri il suo settimo scudetto consecutivo, il quarto dell'era Allegri. Un risultato storico per la società bianconera, che dopo la retrocessione in Serie B post-Calciopoli si ...

'Gli scudetti sono 34' - la risposta di CucChi a Chiellini diventa virale : Curioso episodio andato in scena durante l'ultimo appuntamento della Domenica Sportiva. Nel programma di Rai Sport si intervistava Giorgio Chiellini, difensore della Juventus che aveva appena raggiunto la vittoria del settimo scudetto consecutivo. 'sono felice di questa vittoria, per la Juve è il 36mo ...

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : Chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Marta Pasqualato sarà una nuova tronista di Uomini e Donne 2018-2019? A settembre, tra i protagonisti del trono Classico, potrebbe esserci l'ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che alla fine ha scelto Virginia Stablum preferendola a Marta. Proprio per questo motivo, molti stanno pensando che alla non scelta potrebbe essere proposto il trono per settembre 2018, come è successo già ad altri ex corteggiatori non scelti, e quindi è inevitabile che ...

Allegri - sono diChiarazioni d’addio? Il tecnico della Juventus parla così del futuro : La Juventus ha vinto lo scudetto, adesso è il momento di programmare il futuro ed in particolar modo a tenere banco è la decisione su Allegri e di Allegri. Ecco le parole dell’allenatore a Mediaset Premium: “E’ stata una stagione entusiasmante, è giusto che i ragazzi festeggino. Dobbiamo farlo anche perchè quattro anni così difficilmente si possono ripetere. Faccio i complimenti a tutti, alla squadra e a chi ha lavorato a Vinovo. ...

Indonesia - attacChi simultanei in Chiesa : i kamikaze sono una famiglia con 2 bambine : Una famiglia di sei persone, tra cui due bambine e due ragazzini, ha commesso gli attentati contro chiese di Suranaya, rivendicati dallo Stato islamico, che hanno ucciso almeno 11 persone e ne hanno ferite decine. Lo ha fatto sapere il capo della polizia nazionale, Tito Karnavian. La famiglia, composta da madre e padre, le figlie di 9 e 12 anni, i...

Chi sono e come stanno gli operai colpiti dall'acciaio fuso a Padova : Roma, 13 mag. , askanews, Grave incidente alle Acciaierie Venete a Padova: 4 operai feriti gravi, 3 in condizioni più critiche, colpiti da acciaio fuso. E' successo questa mattina; sul posto, in corso ...

Mamme vip - ecco Chi sono : le foto con i figli per la Festa della Mamma : E i vip non sono da meno: su Instagram sono tanti i personaggi dello spettacolo, ma anche del mondo della politica, che non rinunciano a una dedica speciale. E così il sindaco di Milano fa gli auguri ...

13 negoziatori intorno a un tavolo - una sola donna. Chi sono i delegati di Lega e M5S : In tredici intorno a un tavolo, quello dell'ufficio del gruppo regionale M5S, nella sede milanese del Pirellone. sono i deLegati di Lega e Movimento 5 Stelle, al lavoro per trovare la quadra sul "Contratto di governo per il cambiamento del Paese". Chi sono? Parlamentari, responsabili della comunicazione e assistenti. Tutti uomini con eccezione di una sola donna.Guardando la foto, sulla sinistra siedono i rappresentanti pentastellati. Ci sono, ...

Chi sono Ermal Meta e Fabrizio Moro - stasera all’Eurovision Song Contest : La storia e le canzoni più famose dei due cantanti che stasera rappresenteranno l'Italia con "Non mi avete fatto niente" The post Chi sono Ermal Meta e Fabrizio Moro, stasera all’Eurovision Song Contest appeared first on Il Post.

Italia’s Got Talent 2018 : ecco la nuova giuria. Ci sono Federica Pellegrini e Mara MaionChi : Federica Pellegrini Rivoluzione ad Italia’s Got Talent, il Talent show in onda su Tv8 e Sky Uno. Dopo tre anni, cambia la quota rosa al bancone della giuria, dove si registrano le uscite di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Nella nona edizione, prevista per l”autunno prossimo, al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano – confermati dietro al bancone della giuria – ci sarà una delle sportive italiane più amate e ...

M5S-Lega : Chi sono Spadafora e Giorgetti - le eminenze grigie di Di Maio e Salvini : C'è Spadafora dietro la strategia che ha saputo trasformare il Movimento da forza anti-sistema a forza di governo. E c’è Giorgetti dietro il tentativo di accreditare la lega Salviniana presso le istituzioni finanziarie e i palazzi del potere economico...