Belen e Emma duetto a sorpresa tra battute e provocazioni | video

Amici 17 - Belen Rodriguez imita Emma Marrone e duetta con lei (Video) : La sesta puntata del serale di Amici 17, il talent show in onda su Canale 5, andata in onda sabato 12 maggio 2018, ha sancito definitivamente la pace tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone, grazie ad un'idea "luciferina" partorita da Maria De Filippi. Nel momento "varietà" della sesta puntata di Amici 17, al quale hanno preso parte Michelle Hunziker, in promozione per il suo nuovo programma Vuoi scommettere?, Belen Rodriguez, Luca Argentero ...

“Quando la vedi - gra**”. De Martino contro Emma. Ad Amici erano presenti proprio tutti : la Marrone e i suoi ex. L’imbarazzo si respirava - ma la battuta dell’ex di Belen ha fatto strabuzzare gli occhi : gelo totale : L’ultima puntata di Amici ha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell’Isola dei Famosi, è tornato Stefano De Martino. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l’intonazione del cantante Biondo. L’ex di Belen ha cantato con ...