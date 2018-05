Google sempre più dalla parte degli utenti e della loro privacy

Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS : Ultimamente stiamo notando un grande impegno da parte di Google per portale su Chrome OS un supporto il più completo possibile alle applicazioni Android. Ecco cosa cambierà Dopo il Google I/O 2018! L'articolo Dopo il Google I/O 2018 Android P sarà sempre più integrato in Chrome OS proviene da TuttoAndroid.