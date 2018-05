Terremoti | scossa di magnitudo 4 5 in California

Terremoti Macerata : scossa magnitudo 2.9 a Muccia : Un terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 1 km ovest da Muccia (Macerata) alle 02:46:30 ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoti Macerata: scossa magnitudo 2.9 a Muccia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - forte scossa in Toscana : gente in strada per la paura : Trema ancora la terra nelle zone centrali dell'Italia. Il peggior risveglio nella mattina dell'1 maggio è stato quello degliabitanti della Toscana, in particolare quelli delle province di Pisa e Siena. Alle ore 7.16 una scossa di magnitudo 3.6 èstata registrata dalle attrezzature dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).L'epicentro a Castelnuovo di Val di Cecina, a una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è durata ...

Terremoti - Loreto (Ancona) : un’esercitazione simulerà l’emergenza dopo una scossa magnitudo 5.1 : Il 4 maggio Loreto (Ancona) sarà protagonista di uno scenario conseguente a una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 con epicentro sulla costa tra Marcelli e Porto Recanati, con conseguente allestimento della base logistica presso l’Aeronautica Militare-Centro di formazione Aviation English di Loreto, la richiesta di soccorso da parte degli studenti dell’Istituto Einstein-Nebbia con evacuazione della scuola, ricerca e recupero de ...

Terremoti : scossa magnitudo 6.1 in Giappone - 5 feriti : Un terremoto magnitudo 6.1 ha colpito il Giappone occidentale: secondo l’Agenzia meteorologica Giapponese la scossa ha avuto epicentro nella città di Ohda, a circa 800 km a ovest di Tokyo, e ipocentro a 12 km di profondità. Al momento si registrano cinque persone ferite in modo lieve, mentre sono gravi i danni ad alcune strade. Circa mille le famiglie rimaste senz’acqua a causa della rottura di tubature, mentre sono dozzine le case ...

Un terremoto magnitudo 4.7 ha colpito le Isole Vergini Britanniche: lo ha reso noto l'Istituto Geofisico statunitense USGS. La scossa si è verificata a 32 km nord-nordovest da Road Town, a una profondità di 40,9 km.

Un terremoto magnitudo 5.9 è stato registrato a 45 km sudest da Tarragona, nelle Filippine, alle 03:53 UTC: lo riporta l'Istituto Geofisico statunitense USGS. L'ipocentro è stato rilevato a una profondità di 64,4 km.

Terremoti - scossa 3.9 nel Maceratese : 7.26 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata alle 4.19 a due km a sud ovest di Muccia, in provincia di Macerata. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato la scossa a una profondità di 9 km. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoti : scossa di magnitudo 6.8 in Bolivia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terremoti : scossa nella notte in Val di Isarco. Sisma anche nel Senese - : Una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 2.11 tra Brennero e San Martino in Passiria. In Toscana Sisma di magnitudo 2.9 con epicentro a Castiglione d'Orcia. Rischio idrogeologico e ...

Una scossa di terremoto magnitudo 5.6 si è verificata in Tagikistan alle 22:54 UTC di ieri, secondo quanto riferisce lo US Geological Survey. Il sisma è stato localizzato a circa 8 km est-sudest dalla località di Roghun, ad una profondità di 3,6 km.

Un terremoto magnitudo 3.1 con epicentro presso Herrischried, nel sud della Germania, è stato avvertito poco prima delle 00:30 anche in Svizzera, nella zona di Laufenburg nel canton Argovia, circa 13 km a sud: lo ha reso noto il Servizio Sismico Svizzero del Politecnico federale di Zurigo.