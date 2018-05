Serie B | pesante contestazione al fischio finale | ecco il video

Blastingnews

(Di lunedì 7 maggio 2018) InB, continua senza sosta la lotta per la seconda posizione in classifica generale che significa promozione diretta inA. Hanno vinto tutte le grandi nella 40a giornata di campionato, a due gare dalla fine della regular season. Il Palermoin trasferta batte la Ternana condannandola, forse, definitivamente alla retrocessione inC, il Venezia all'ultimo secondo ha ragione di un combattivo Foggia, il Frosinone ed il Bari regolano rispettivamente il Carpi ed il Perugia. Perde terreno il Cittadella che impatta contro il Brescia, ma si assicura i play off, mentre il Parma sara' impegnato oggi, 6 maggio, nella difficile trasferta di Cesena contro una formazione che ha assolutamente bisogno di vincere per evitare i play out. Per il resto lo Spezia dilaga contro la Pro Vercelli, altra seria indiziata alla retrocessione diretta, mentre la paura domina le gare ...