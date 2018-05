Dolore al fianco destro | quel male che terrorizza Può trattarsi di una cosa banale o | al

“Sono morto anch’io”. Parole devastanti. Il comico - amico di sempre di Fabrizio Frizzi - distrutto dal Dolore. Al suo fianco - tutto il mondo delle spettacolo : Amici, colleghi, fan. In poche ore, i social sono stati inondati di messaggi di cordoglio per la morte di Fabrizio Frizzi. “Un uomo per bene”, amato e stimato da tutti al di là del grande talento televisivo che, nel corso degli anni, lo aveva portato al timone di ben 73 trasmissione. Un’icona. Non quella che oggi il mondo della televisione piange. Le lacrime sono tutte per l’amico. Colpisce il toccante messaggio di Max Giusti che su ...