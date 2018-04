Mezz' etto | la cannabis legale in tutta sicurezza

Juventus-Napoli : settore ospiti Mezzo vuoto. Troppi 50 euro : TORINO - Alla fine saranno poco più di mille i tifosi del Napoli nel settore ospiti, riaperto dal Prefetto su indicazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dopo tre stagioni di ...

Juventus-Napoli - quel Mezzo punto che può dare lo Scudetto : 1 di 6 Successiva TORINO - Si riparte, a +4 sulla diretta inseguitrice e con il ritorno dello scontro diretto da giocarsi in casa: al netto di rovesciate subite e di rovesciate di pronostici augurate ...

Il 'Sogno di una notte di Mezza estate' : Michieletto in scena a Vienna : 'Questo Sogno è un viaggio, all'interno della parte più oscura del passato. Nella mia messa in scena Puck è un personaggio femminile: una bambina. Il bosco e la notte sono i suoi incubi. Il mondo ...

Dazi : Confartigianato Veneto - mettono a rischio Mezzo miliardo di export della regione : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - Vale sei volte in meno della Germania e cinque volte in meno degli Stati Uniti ma, con oltre mezzo miliardo di export all’anno dai settori a maggiore concentrazione di piccole e medie imprese (MPI), la Russia è comunque il quarto mercato extra UE per le merci venete. S

Incremento di Mezzo punto percentuale per Piazza Affari - Tim sempre sotto i riflettori : MILANO , Finanza.com, Le rassicurazioni arrivate dal presidente cinese Xi Jinping, che ha promesso nuove liberalizzazioni e maggiore apertura dell'economia alle imprese estere, permettono al listino milanese, ed alle altre piazze europee, di chiudere la seduta con il segno più. All'interno del Ftse Mib, che ha terminato in rialzo di mezzo punto ...

Isola dei famosi : “Sì - ci depiliamo così…”. Madre Natura rivela tutto. È uno dei grandi quesiti del pubblico - a svelarlo finalmente è Paola Di Benedetto. Senza Mezze misure la bellissima ragazza ha detto tutto (dettagli compresi) : Siamo abituati a vederle sempre belle, lisce e perfette. Sì, nei salotti tv o nei film… Ma quando stanno sull’Isola dei famosi, come fanno tutte quelle bellezze a rimanere così perfette e soprattutto depilate? È da sempre uno dei grandi quesiti del pubblico dell’Isola dei famosi: come si depilano le naufraghe del reality show? In asSenza di cerette e laser, le concorrenti come tengono a bada i peli superflui? A svelarlo è ora ...

Ettore Rosato - la previsione sul governo Lega-M5s : 'Tireranno in Mezzo anche Berlusconi' : Alla vigilia della consultazioni al Quirinale tra Sergio Mattarella e i partiti principali, si rincorrono sempre più insistenti le voci su presunti accordi tra Lega e Movimento cinque stelle per la ...

“Sai che ha detto?”. Isola - l’inaspettata rivelazione di Alessia Mancini. L’ex velina spiffera tutto alla nemica Elena Morali e mette in Mezzo anche Rosa Perrotta. Le parole choc dei naufraghi : Siamo agli sgoccioli di questa edizione de ”L’Isola dei famosi”, che ha riscosso un grande successo e ottimi ascolti. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, con i pungenti interventi degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, sta giungendo alla fine e tutti i fan sono curiosi di scoprire chi arriverà alla finale, concorrendo quindi per la vittoria. A pochi giorni dall’ultimo scontro fra Rosa Perrotta e ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Imprese - protesti diMezzati rispetto al 2015 : Migliorano le condizioni delle Imprese, con protesti dimezzati rispetto al 2015 . E' la fotografia che emerge dai dati raccolti dalle Camere di commercio ed elaborati da InfoCamere per conto di ...