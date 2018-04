Di Maio | ' buon senso o si rivota' Fico alle 16 30 da Mattarella

Di Maio : disponibili a sederci a tavolo per buon contratto al rialzo : 'Abbiamo il 32% ma non siamo autonomi'. Su Berlusconi: è ora di mettere fine al conflitto di interessi, nessun politico deve possedere organi d'informazione -

Di Maio chiude il forno della Lega : "Salvini non vuole governare - buona fortuna" : "In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo...ma dal suo comportamento ho capito che Salvini non vuole assumersi responsabilità di governo". Con un lungo post, pubblicato sul blog delle Stelle, Luigi Di Maio chiude il forno con la Lega per la formazione del governo.Di Maio motiva così la decisione di non proseguire ...

Di Maio : con la Lega si può fare un buon lavoro - Video : Luigi Di Maio dal Salone del Mobile di Milano conferma la linea politica dei 5 Stelle per la formazione dell'esecutivo spiegando che l'obiettivo resta proporre a Lega o Pd ("sono alternativi") un contratto di governo sul modello tedesco. Il leader del MoVimento 5 Stelle è tornato anche all'attacco sulla sentenza di ieri di Palermo secondo cui la trattativa Stato-mafia (tra pezzi dello Stato ed esponenti di Cosa nostra) c'è stata. "Stiamo ...

