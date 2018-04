Pd-M5S | al Senato maggioranza risicata Serve l’aiuto di Leu | gruppo misto e Autonomie

M5S : l'incontro con la Presidente del Senato inizia con un'ora di ritardo : Fonti a Palazzo Giustiniani hanno parlano di 'un leggero slittamento concordato' tra i pentastellati e la stessa Casellati -

Eletta al Senato dopo otto mesi di malattia - scoppia caso M5S : ROMA - In malattia per quasi un anno, guarisce appena Eletta tra le file del M5s. La protagonista della vicenda raccontata dalle Iene in un servizio di Filippo Roma è la senatrice sarda pentastellata ...

M5S - in malattia per un anno - guarisce 'per magia' dopo l'elezione in Senato : Gli italiani perdono fiducia nella politica ma l'ultimo servizio de Le Iene firmato da Filippo Roma è destinato a far riappassionare qualcuno al mondo dei palazzi del potere: lo storico inviato del ...

La nuova senatrice del M5S - malata per 8 mesi "guarisce dopo la candidatura al senato" : La nuova senatrice del M5S Vittoria Bogo Deledda, eletta in Sardegna, finisce nel mirino delle Iene. A parlarne durante la nota trasmissione Filippo Roma che afferma che "secondo il racconto di un ...

Pd e M5S litigano anche per gli uffici del Senato : Che la legislatura non sia partita bene è sotto gli occhi di tutti. Ma, dopo il difficoltoso superamento del primo scoglio con l'elezione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, vengono a mancare proprio i fondamentali per un avvio ordinato dei lavori parlamentari. Al Senato infatti M5S e Pd stanno ancora litigando sugli uffici dei gruppi.C'era una volta un accordo: il Pd, passato da 97 Senatori a 52, si sarebbe tenuto solo una ...

Senato - eletto il presidente della Commissione Speciale è Vito Crimi M5S . Il Pd attacca '5Stelle acchiappatutto' : ROMA - Vito Crimi , Senatore del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione Speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti ...

Crimi presidente commissione speciale Senato - asse M5S-centrodestra : La commissione si occuperà anche del Def, il documento di economia e finanza. L'esponente M5s è stato eletto con 19 voti su 27: 9 dei componenti grillini della commissione ed altri 10 voti da ...

Crimi presidente commissione speciale Senato - asse M5S-centrodestra : La commissione si occuperà anche del Def, il documento di economia e finanza. L'esponente M5s è stato eletto con 19 voti su 27: 9 dei componenti grillini della commissione ed …

Vito Crimi (M5S) eletto Presidente della commissione speciale del Senato : Crimi è stato eletto con 19 voti favorevoli. Oltre ai nove sì dei componenti dei Cinque Stelle, tutto il centrodestra aveva mandato di votare Crimi. Forza Italia e Lega hanno rispettivamente cinque componenti in commissione e Fratelli d'Italia due. Mancherebbero all'appello due voti del centrodestra ma, secondo quanto viene riferito, ci sono state alcune schede nulle

Senato : Bernini - utile incontro con M5S : ANSA, - ROMA, 29 MAR - "E' stato un incontro molto utile: abbiamo ascoltato le loro proposte e abbiamo presentato le nostre. Andremo avanti con un confronto parlamentare continuativo al livello dei ...

SENATO - ELETTI VICEPRESIDENTI : SCONTRO M5S-PD/ No dem tra i questori : Rossomando - Taverna - La Russa - Calderoli : ELETTI VICEPRESIDENTI del SENATO, ultime notizie: Calderoli, La Russa, Taverna e Rossomando. Nessun questore al Partito Democratico: tensione con M5S e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Renzi tagliato fuori al Senato. Nomine a M5S e centrodestra : Il Senato completa il risiko delle Nomine, eleggendo quattro vicepresidenti, tre questori e gli otto segretari che compongono l'ufficio di presidenza. E per il Pd scatta l'ora della rabbia ritenendosi ...

Senato - lo schiaffo del M5S al Pd : veto sui questori - dem tagliati fuori : Confessano di sentirsi tutti i giorni, anche più volte al giorno. Ma quello che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si dicono a mezzo stampa o via social racconta di un rapporto che sembra essersi...

Senato - lo schiaffo del M5S al Pd : veto sui questori - dem tagliati fuori : Confessano di sentirsi tutti i giorni, anche più volte al giorno. Ma quello che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si dicono a mezzo stampa o via social racconta di un rapporto che sembra essersi ...