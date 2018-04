I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI | SU RETE 4 Info streaming del film con Terence Hill

I DUE SUPERPIEDI Quasi Piatti - film stasera in tv 23 aprile : trama - curiosità - streaming : I Due Superpiedi Quasi Piatti è il film stasera in tv lunedì 23 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Per la regia di Enzo Barboni, sono protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV I Due Superpiedi Quasi Piatti, stasera in tv: scheda GENERE: Avventura ANNO: 1977 REGIA: Enzo ...