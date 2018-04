Serie A Fiorentina | Pioli | «Non abbiamo fatto una gran partita»

Serie A : Sassuolo-Fiorentina 1-0 : ANSA, - ROMA, 21 APR - Il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina in un anticipo della 24/a giornata e conquista altri tre punti dopo quelli di mercoledì a Verona, che lo portano quasi in zona sicurezza. E' ...

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dalla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

Serie A : Sassuolo-Fiorentina 1-0 : ANSA, - ROMA, 21 APR - Il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina in un anticipo della 24/a giornata e conquista altri tre punti dopo quelli di mercoledì a Verona, che lo portano quasi in zona sicurezza. E' ...

Serie A - il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e "vede" la salvezza : Alla mezz'ora del primo tempo, Dabo si fa espellere e lascia i viola in dieci. Prima dell'intervallo, il gol decisivo di Politano. La squadra di Iachini può considerarsi virtualmente fuori dalla zona retrocessione

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : 19.56 Sassuolo vicinissimo alla salvezza col successo 1-0 sulla Fiorentina. Squadre guardinghe, a sbloccare la partita è il cartellino rosso mostrato a Dabo (30') per somma di ammonizioni (ingenuo il centrocampista viola nel fallo su Berardi). I neroverdi passano al 41' col sinistro a giro di Politano dai 18 metri. Ancora Poitano protagonista nella ripresa, Dragowski esce a valanga e gli nega il raddoppio. Portiere viola bravo anche su Ragusa. ...

Serie A Sassuolo-Fiorentina - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : All: Pioli IN TV: Sky Supercalcio e Calcio1, Premium Sport. CLASSIFICA Serie A Tags: Serie A , Sassuolo , Fiorentina Tutte le notizie di Serie A

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : equilibrio in Sassuolo Fiorentina (34^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 34^ giornata di campionato. Attenzione alla sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato e Juve-Napoli di domenica.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:25:00 GMT)

Serie A Fiorentina - Pioli : «Gara cruciale con il Sassuolo» : FIRENZE - "L'altra sera non ho dormito non perché avevamo perso con la Lazio, anche se avremmo meritato di più, ma perché già pensavo alla trasferta con il Sassuolo , una gara cruciale, molto ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Con la Fiorentina niente calcoli» : Sassuolo - " niente calcoli: potrebbero bastare tre punti per la salvezza, forse più o forse meno. Non si può sapere". Così si esprime il tecnico del Sassuolo , Beppe Iachini , in vista del prossimo ...

Serie A Fiorentina - Antognoni : «La Lazio si lamenta? Anche noi» : FIRENZE - ''Peccato per la sconfitta di ieri, c'è rammarico per gli episodi accaduti, la Lazio si lamenta ma questo vale Anche per noi'' . Così Giancarlo Antognoni intervenendo questa sera al 'Salotto ...

Video/ Fiorentina Lazio - 3-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 33giornata - : Video Fiorentina Lazio , 3-4, : gli highlights e i gol della partita valida per la 33giornata del campionato di Serie A. Luis Alberto spegne i viola.

Video/ Fiorentina Lazio (3-4) : highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Fiorentina Lazio (risultato finale 3-4): gli highlights e i gol della partita valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Luis Alberto spegne i sogni dei viola.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Video Gol Fiorentina – Lazio 3 – 4 : Highlights e Tabellino 33^ Giornata Serie A 18-4-18 : Risultato finale Fiorentina – Lazio 3 – 4: Cronaca e Video Gol Veretout, Luis Alberto, Caceres, Felipe Anderson 33^ Giornata Serie A 18 Aprile 2018 Impresa della Lazio all’Artemio Franchi, dove non solo ribalta la situazione di svantaggio, ma riesce a sconfiggere la Fiorentina con un pazzo 4-3. Novità per Pioli, che toglie Saponara per mettere Essyeric, con Gil Dias dal primo minuto. Inzaghi si affida a Lukaku, ...

Serie A - la Lazio vince 4-3 sul campo della Fiorentina. Vince la Roma - pari per il Milan : Il 33esimo turno di Serie A , l'ultimo infrasettimanale della stagione, non ha tradito le aspettative e ha regalato diversi gol. La Juventus non è andata oltre l'1-1 sul campo del Crotone, mentre il ...