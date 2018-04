Ballando | Cesare Bocci incitato da Selvaggia Lucarelli ammette | «Qua siamo 13 pippe»

Ballando con le stelle : la grande paura di Cesare Bocci : Cesare Bocci e la paura superata prima di Ballando con le stelle Cesare Bocci è uno dei concorrenti più amati della tredicesima edizione di Ballando con le stelle , lo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci in cui i Vip si sfidano a passo di danza. Bocci , nonostante abbia 61 anni e diversi acciacchi, si sta rivelando uno dei ballerini più talentuosi di questa edizione. Merito del suo indiscutibile fascino e anche della sua maestra Alessandra ...

CESARE BOCCI/ Mariotto sulla Tripoli : "Ha rovinato tutti i concorrenti" ( Ballando con le stelle 2018) : CESARE BOCCI e Alessandra Tripoli convincono la giuria. Il freestyle di stasera è notevole, ma non mancano gli screzi: "Lei rovina tutti ". (Ballando con le stelle 2018) (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Ballando con le stelle | Diretta 14 aprile 2018 | Cesare Bocci : Ballando con le stelle in Diretta la puntata del 14 aprile 2018 su TvBlog.it[live_placement]prosegui la lettura Ballando con le stelle | Diretta 14 aprile 2018 | Cesare Bocci pubblicato su TVBlog.it 14 aprile 2018 22:29.

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli / Video - la sfida riparte dopo il flop ( Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli questa sera dovranno di mostrare di essere in grado di fare tesoro delle critiche, dopo il parere discorde della giuria (Ballando con le stelle) (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:26:00 GMT)

CESARE BOCCI E ALESSANDRA TRIPOLI/ In corsa per la vittoria : ovazione dal pubblico (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, CESARE BOCCI e ALESSANDRA TRIPOLI stanno raccogliendo solo consensi e al momento sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:54:00 GMT)