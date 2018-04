Scomparsa a marzo | la trovano morta in uno scantinato | il corpo nascosto in sacchi di

Il film consigliato di oggi - sabato 31 marzo : The captive – Scomparsa : Il sabato di Pasqua è ricco di ansia e mistero su Rai 4: il film consigliato per voi nella serata del 31 marzo è il thriller The captive-Scomparsa. La pellicola, del 2014, è interpretata da Ryan Reynolds, che sarà un padre alla disperata e inarrestabile ricerca della figlia Scomparsa. film consigliato: The captive-Scomparsa The captive-Scomparsa (2014) è il film suggerito per stasera, sabato 31 marzo, e andrà in onda su Rai 4 (canale 21) alle ...

Il Segreto - dal 5 al 9 marzo : la Scomparsa di una bimba - il gesto di Beatriz Video : Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alla famosa #Soap opera spagnola “Il Segreto di Puente Viejo [Video]”, prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra. Come tutti sapete questa appassionante telenovela va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da quattro anni, e nonostante ciò continua a coinvolgere il pubblico italiano. In questo articolo troverete la trama delle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a ...