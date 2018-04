Roma - il poliziotto che ha salvato l'uomo che voleva gettarsi dal quinto piano : 'Ne avevo salvati altri - ma non sono un eroe' : Il segno di quel salvataggio ce l'ha impresso sulle dita della mano sinistra: graffiate e fasciate dai cerotti. Per Francesco, entrato in polizia nel 2004 dopo tre anni nei paracadutisti e fin dall'...

Poliziotto a Roma in strada si mette a fare a botte con un immigrato - VIDEO Video : La situazione dell'abusivismo e del controllo del territorio a Roma è sempre stato un problema per tutte le amministrazioni che si sono succedute. Combattere il fenomeno dei mercatini illegali e dei venditori ambulanti abusivi è molto complicato nella Capitale, servono mezzi e uomini che spesso per problemi di bilancio mancano e sono molto scarsi. Così i pochi agenti comunali addetti al contrasto di questa pratica spesso si trovano in situazioni ...

Ares - da randagio a cane poliziotto antiterrorismo per le strade di Roma : Orgoglio e impettito, Ares ha affronatato il suo primo giorno da cane poliziotto per le vie del centro di Roma. Appena pochi mesi fa, la scorsa estate, questo pastore tedesco di circa un anno si aggirava sperduto tra le strade del quartiere di...

Roma - da trovatello abbandonato a 'cane poliziotto' : la nuova vita di Ares : Lo avevano abbandonato per strada, cucciolo. Una signora lo ha salvato e ha chiamato la Polizia che lo ha 'reclutato'. Storia con finale a sorpresa per il pastore tedesco di nome Ares , nome datogli ...