Pompeo è andato in Corea del Nord e ha aperto la via all'incontro tra Trump e Kim Jong-un : ...possa fissare le condizioni per cui il presidente e il leader della Corea del Nord possano avere una conversazione che ci porterà sulla strada verso uno sbocco diplomatico di cui l'America e il mondo ...

Il direttore della Cia da Kim Jong Incontro segreto in Corea a Pasqua E Trump vedrà il dittatore a giugno : Donald Trump vedrà il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". "Il Giappone e noi siamo insieme e molto uniti sul tema della Corea del Nord", ha sottolineato Donald Trump accogliendo a Mar a Lago il premier giapponese Shinzo Abe. "Avremo colloqui con Kim Jong Un molto presto Segui su affaritaliani.it

Corea del Nord - media Usa : incontro segreto tra il direttore della Cia e Kim Jong-un : Mike Pompeo, direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo svela il Washington Post , ...

Corea del Nord : Pompeo ha incontrato Kim : ANSA, - NEW YORK, 18 APR - Mike Pompeo, direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo ...

Usa-Corea del Nord - Trump : forse incontro con Kim Jong-un a giugno - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "avrà probabilmente luogo all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". Per l'incontro, ha detto Trump rispondendo ai giornalisti, sono in considerazione cinque potenziali luoghi. Sarà una vera opportunità di "risolvere un problema mondiale", ha detto Trump.Gli Usa hanno cominciato a parlare direttamente ...

FINE DELLA GUERRA DI Corea/ Nord e Sud annunciano storico accordo di pace : fino a oggi solo una tregua : I presidenti delle due Coree annunciano la firma di un trattato di pace tra i due paesi: dal 1953 FINE DELLA GUERRA esisteva solo una tregua, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:53:00 GMT)

È morta Choi Eun-hee - l’attrice sudcoreana che fu rapita dalla Corea del Nord : Aveva 91 anni ed ebbe una vita per certi versi incredibile, raccontata dal documentario "The Lovers and the Despot" The post È morta Choi Eun-hee, l’attrice sudCoreana che fu rapita dalla Corea del Nord appeared first on Il Post.

Pentathlon - Mondiali Youth A 2018 : nella staffetta maschile Giorgio Micheli e Stefano Frezza sono sesti. Titolo alla Corea del Sud : Ancora una volta la gara maschile non riserva all’Italia le stesse gioie di quella femminile ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: dopo l’oro di ieri delle azzurrine, oggi è arrivato un sesto posto in staffetta per Stefano Frezza e Giorgio Micheli. Oro alla Corea del Sud di Moon Juseong e Lee Minseo, davanti alla Cina di Wang Haoyang e Liu Xinglong, argento, ed all’Egitto di ...

Corea del Nord ha il sostegno di Russia e Cina per le trattative tra Trump e Kim - : In questo mondo, il paese sarà in grado di agire in maniera "sovrana e indipendente" dai dettami degli Stati Uniti, il cui "unico desiderio è quello di conquistare e controllare il mondo intero con ...

Tenaris indietreggia : dazi USA contro Corea del Sud meno pesanti del previsto : Teleborsa, - Pressione su Tenaris, che a Piazza Affari perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%. Secondo indiscrezioni a scatenare le vendite sul titolo dell'azienda che produce tubi in acciaio, ...

Tenaris indietreggia : dazi USA contro Corea del Sud meno pesanti del previsto : Pressione su Tenaris , che a Piazza Affari perde terreno, mostrando una discesa del 3,99%. Secondo indiscrezioni a scatenare le vendite sul titolo dell'azienda che produce tubi in acciaio, sarebbe ...

I media svelano possibile apertura dell'ambasciata USA in Corea del Nord - : Il 27 aprile è in programma vertice inter-Coreano tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, e poi a maggio, si prevede l'incontro di Kim Jong-un con Donald Trump. "...

Hockey ghiaccio femminile - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Corea del Sud. Fatali gli ultimi tre minuti : Finisce con una beffa il big match della terza giornata dei Mondiali di Prima Divisione 2018 per l’Italia di Hockey su ghiaccio femminile. Le azzurre sono state battute per 3-2 dalla Corea del Sud non senza rimpianti. La partita è stata impostata su un ritmo molto alto dalle asiatiche, con l’Italia costretta ad adeguarsi. La Corea ha preso d’assedio la porta azzurra (7-1 le conclusioni nel primo tempo), passando al 12′ ...

Corea del Nord - si allenta la morsa di ferro sulla popolazione : "Barlume di speranza" : L'inaspettata liberazione di una donna della Corea del Nord che ci si attendeva fosse condannata a vita in un campo di prigionia politica, offre un raro barlume di speranza che le autorità dello stato...