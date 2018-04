Agnelli | “non si vive di rimpianti ma di obiettivi”

calcioweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) “Avremmo sperato di uscire con due risultati differenti, sia dalla Champions League che dal match della Juventus Women. Ma il mio e nostro compito è guardare avanti: non sidi, ma di obiettivi, pensando ai risultati davanti a noi”. Il presidente della Juventus, Andrea, è tornato così sulla dolorosa eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione continentale per mano del Real Madrid, dopo una rimonta vanificata dal rigore concesso agli spagnoli e realizzato da Cristiano Ronaldo allo scadere. L’occasione per provare a voltare pagina è l’incontro di questa mattina con i 400 tifosi, in rappresentanza degli official fan club sparsi in tutto il mondo, che nella cornice delle OGR di Torino hanno animato l’edizione 2018 dell”Official Fan Club Day’ bianconero. “La crescita degli Official Fan Club è per noi un ...