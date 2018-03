Dazi | Trump firma sanzioni anti-Cina da 60 miliardi | risparmiata l’Ue

Trump non imporrà Dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’UE : Ma ne introdurrà altri su numerose categorie di prodotti cinesi, per un valore complessivo di circa 60 miliardi di dollari all'anno The post Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’UE appeared first on Il Post.

Dazi - Trump firma sanzioni e tariffe contro la Cina per 60 miliardi. Pechino : “Pronti alle misure necessarie” : Come minacciato Donald Trump ha aperto le ostilità commericiali con a Cina. Il presidente Usa ha firmato alla Casa Bianca il Section 301 action‘, un memorandum che ha come obiettivo tariffe ed altre sanzioni per un valore annuo di almeno 60 miliardi di dollari contro Pechino, accusata di rubare agli Usa segreti tecnologici e commerciali, privando le società americane di ricavi per miliardi di dollari e cancellando migliaia di posti di ...

Trump «salva» la Ue dai Dazi sull’acciaio ma attacca la Cina : barriere su 60 miliardi di import : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, dai quali la Ue per ora sarà esentata...

Trump «salva» la Ue dai Dazi sull’acciaio ma attacca la Cina : in arrivo misure da 60 miliardi : Oggi il presidente Usa firmerà un provvedimento che impone dazi sulle importazioni dalla Cina. Saranno colpite cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e verranno imposte restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’annuncio alla vigilia dell’entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio, dai quali la Ue per ora sarà esentata...

