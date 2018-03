Viviani | La Gand-Wevelgem è la mia grande occasione

corrieredellosport

: RT @DirettaCiclismo: Elia Viviani: 'Gand-Wevelgem nel mirino, poi stop in vista del Giro' - zagostefano21 : RT @DirettaCiclismo: Elia Viviani: 'Gand-Wevelgem nel mirino, poi stop in vista del Giro' - cronaca_azzurra : Viviani vede la Gand-Wevelgem: «È la mia grande occasione» - OA_Sport : #ciclismo Elia Viviani scatenato: 'Voglio vincere la Gand-Wevelgem. Sto bene, morale altissimo'. Ci riuscirà? -

(Di giovedì 22 marzo 2018) ROMA - ' Vorrei vincere soprattutto domenica alla, potrebbe essere la miachance per la mia condizione, per il percorso, per la squadra '. Lo afferma l'olimpionico di Rio 2016 ...