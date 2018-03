COLONY - Nuovo emozionante trailer e intervista sul set della terza stagione!

lostinaflashforward

(Di giovedì 22 marzo 2018) Carissimi lettori, l'attesa sta per finire! Giusto ieri vi abbiamo svelato che lastagione ditornerà il 2 Maggio 2018 e se ciò non vi bastasse, eccovi il primoufficialenuova stagione e una simpaticasul set. Se siete curiosi, continuate la lettura! Il, rilasciato in esclusiva su SpoilerTV, ci mostra rapidamente le immagini più significativeseconda stagione, accompagnate dalla seguente frase: "La loro unica speranza si trova al di fuori del Muro". E nel momento in cui Snyder preme il fatidico pulsante, lo scenario cambia drasticamente. Ora non vi è più il Muro e la calda atmosfera di Los Angeles, ma foreste sconfinate e alte montagne, come già sapevamo sin dai primi scatti sul set. Ma al tempo stesso ci sono cose che non cambiano: i Bowman sempre con le armi in mano, pronti a difendersi e droni che volano in massa. I nostri eroi ...