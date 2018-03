Uber | incidente mortale in Arizona Sospesi tutti i test sulla guida autonoma

ilfattoquotidiano

: Guai per #Uber: incidente mortale per un auto autonoma, sospesi i test - Agenzia_Ansa : Guai per #Uber: incidente mortale per un auto autonoma, sospesi i test - repubblica : Uber, incidente mortale, bloccato il progetto dell'auto a guida autonoma - repubblica : Uber, incidente mortale, bloccato il progetto dell'auto a guida autonoma -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Uno sport utility adella flotta diè stato coinvolto in unla scorsa notte a Tempe, in. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo scontro. La donna è stata portata subito in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Il colosso di San Francisco aveva cominciato isu strada dei suoi veicoli anel febbraio del 2017 e il mese successivo era arrivato il primo(insieme a un primo breve stop alle prove), con due auto praticamente distrutte ma fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri. Ora però ci è scappato il morto e dunque la compagnia ...