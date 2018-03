Serie B | sale la tensione | mister ' colpito in testa' ed un vergognoso fine gara

Video/ Frosinone Salernitana - 0-0 - : highlights della partita - Serie B 31giornata - : Video Frosinone Salernitana , 0-0, : highlights della partita di Serie B per la 31giornata. Pareggio a reti bianche allo Stirpe.

Video/ Frosinone Salernitana (0-0) : highlights della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Frosinone Salernitana (0-0): highlights della partita di Serie B per la 31^ giornata. Pareggio a reti bianche allo Stirpe, i canarini rimangono alla seconda piazza.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 10:58:00 GMT)

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Sassuolo risale - ora la Juventus! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi in programma sabato 17 marzo. Si giocano Udinese Sassuolo (ore 18:00) e Spal Juventus (ore 20:45)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Video/ Salernitana Avellino (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Salernitana Avellino (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della Serie B, 30^ giornata. Ai granata bastano le reti di Klyne e Sprocati nel primo tempo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:06:00 GMT)

Serie B - Salernitana-Avellino 2-0 - gol di Kyine e Sprocati : Mancano due partite alla conclusione della trentesima giornata di Serie B. Quella tra Empoli ed Entella è in corso, qui la cronaca . La sfida tra Novara e Brescia si disputerà lunedì alle 20,30. Sofian Kiyine. Lapresse Salernitana-Avellino 2-0 - Il derby campano è ancora una volta della Salernitana che piega 2-0 supera l'...

Serie B : Salernitana-Avellino 2-0 : ANSA, - SALERNO, 11 MAR - La Salernitana si aggiudica per 2-0 un derby appassionato, combattuto e sentito contro l'Avellino. La stra-regionale è stata preceduta da un minuto di silenzio in memoria del ...

Serie B Salernitana-Avellino 2-0 : a segno Kiyine e Sprocati : SALERNO - La Salernitana torna a vincere all'Arechi e centra la seconda vittoria di fila. Lo fa nel derby contro l' Avellino , mandato in archivio con il punteggio di 2-0. La gara era valida per la ...

Diretta/ Napoli Casale Monferrato info streaming video e tv : il messaggio sui social (basket Serie A2 Ovest) : Diretta Napoli Casale Monferrato: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita. Testa-coda nel girone Ovest, la Junior deve riscattare la delusione di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:21:00 GMT)

Serie B Salernitana-Avellino - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : SALERNO - Derby campano per la trentesima giornata di campionato: alle 15 scendono in campo Salernitana e Avellino . Per i granata, da ieri pomeriggio in ritiro a Mercato San Severino, unica novità ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno il big match contro Conversano - campane in testa alla classifica : Cambia la capolista nella Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno capace di piegare 25-17 una spenta Indeco Conversano, trascinata dalle 11 reti di Suleiky Gomez. Per le pugliesi, il secondo posto non è tuttavia in pericolo, visti i 10 punti di vantaggio sul Cassano Magnago, vittorioso questa settimana sull’Oderzo 24-22, mentre il Casalgrande Padana coglie un prezioso successo 25-23 sul campo dell’Ariosto Ferrara. Pioggia ...

Napoli Casale Monferrato/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A2 Ovest) : diretta Napoli Casale Monferrato: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita. Testa-coda nel girone Ovest, la Junior deve riscattare la delusione di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 08:06:00 GMT)

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno insegue ancora l’Indeco Conversano - decisivo lo scontro diretto : Tutto invariato nella Serie A di Pallamano femminile dopo la diciassettesima giornata, con l’Indeco Conversano ancora in testa alla classifica, in virtù del successo 27-16 sul Flavioni Civintavecchia, penalizzato in settimana anche dal crollo del palazzetto, a causa dell’intensa nevicata. A -2 c’è però sempre la Jomi Salerno, vittoriosa a Brescia 30-25. Le 15 reti di un’indemoniata Daniela Palarie non bastano invece ...

Video/ Ascoli Salernitana (1-3) : highlights e gol della partita (Serie B 29^ giornata) : Video Ascoli Salernitana (1-3): highlights e gol della partita di Serie B per la 29^ giornata. A poco serve la rete di Carpani per i bianconeri, arrivata solo nel recupero..(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:24:00 GMT)

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Silvia Semeraro si conferma ai vertici nel kumite e sale sul secondo gradino del podio nei -68 kg : La seconda giornata di gare a Salisburgo (Austria) per la Series A di Karate regala un altro podio all’Italia, con il secondo posto di Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dal kumite femminile, dove Silvia Semeraro si conferma tra le migliori al mondo nella categoria di peso dei -68 kg. L’azzurra ha vinto la proprio pool grazie alle vittorie in successione con la rappresentante di Hong ...