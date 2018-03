Essere adottati da un veterano di Monster Hunter è geniale - articolo

eurogamer

: Essere adottati da un veterano di @MonsterHunter World è geniale. #MHWorld #articolo - Eurogamer_it : Essere adottati da un veterano di @MonsterHunter World è geniale. #MHWorld #articolo - lore944 : @repubblica Con tanti animali che aspettano nei canili e gattili di essere adottati solo persone che non li amano p… - filobusbus : .@martafana si parla di #AI ma in realtà spesso anche i criteri adottati dagli umani sono opachi, discriminanti, al… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Mi approccio al mondo diper la prima volta. Avevo giocato ad uno dei titoli per PSP anni fa ma dopo un paio d'ore avevo spento la console senza avere idea di cosa avessi fatto. Da lì ho preso paura e non ho più toccato un. È una di quelle serie famose perhardcore. Sarò mai in grado di capirci qualcosa? In molti mi dicevano cheWorld è il capitolo più accessibile uscito finora, ma quando poi scendevano nei dettagli del gioco mi sembrava parlassero una lingua diversa. Volevo evitare, se possibile, di dover leggere guide su guide. Desideravo solamente un amico che conoscessee che potesse darmi una mano, ma non conoscevo nessuno. Cosa potevo fare?Potevo farmi adottare. Non adottare nel vero senso del termine, ma adottare in. Vedete, c'è un servizio lì fuori per cacciatori timidi, come il sottoscritto, che ...