“Quei due in auto… ’’ Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex

caffeinamagazine

: 'La madre di quei due... quei due... non so nemmeno come chiamarli'. Feltri non è in grado nemmeno di dire 'bambini… - marcofurfaro : 'La madre di quei due... quei due... non so nemmeno come chiamarli'. Feltri non è in grado nemmeno di dire 'bambini… - ilbaku : @petergomezblog @fioeldalserp @laura_ceruti @fattoquotidiano Non vedo il problema. M5S e Lega non vogliono governar… - michiamanoansia : 'La tipa non era capace, ha chiamato la sua vicina di casa però lei fa la macellaia' MA IN CHE SENSO QUEI DUE SI S… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioètraDiEvviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, traMonte eDi Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto cheMonte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora nella villa e il gioc non era ufficialmente cominciato. Monte ha negato tutto, più volte, sostenendo che forse la Henger aveva confuso le sue sigarette di tabacco (rollate) con una canna. Allora Monte, che ormai non si divertiva più e si sentiva preso di mira, ha deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia. Qualcuno sostiene che sia tornato perché aveva paura di finire in carcere in Honduras. Quel che dice lui è che è tornato perché ormai ...