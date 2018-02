Sassuolo-Lazio 0-3 | Milinkovic stende i neroverdi

Troppa neve a Torino - Foto Rinviata Juve-Atalanta Video Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

Sassuolo travolto dalla Lazio - Berardi si fa cacciare : Milinkovi-Savic e Immobile stendono i neroverdi. Rosso diretto per l'attaccante per un calcione a Radu

Serie A Sassuolo-Lazio 0-3 - il tabellino : REGGIO EMILIA - Con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol su rigore di Immobile la Lazio batte 0-3 il Sassuolo e si riprende il terzo posto in classifica, in attesa di Roma-Milan. Tre punti d'oro ...

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...

Lazio - servito il tris al Sassuolo. Protagonisti Milinkovic e Immobile : In vista della sfida contro il Milan, Simone Inzaghi opta per un po’ di turn over contro il Sassuolo di Iachini e decide di dare fiducia a Luiz Felipe, Lukaku, Marusic e Murgia, tutti schierati dal primo minuto. I padroni di casa partono bene e cercano di sfondare in avanti, ma a squadra ospite non […] L'articolo Lazio, servito il tris al Sassuolo. Protagonisti Milinkovic e Immobile sembra essere il primo su NewsGo.

